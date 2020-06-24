Венесуэла пригрозила США ответными мерами

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, если корабль военно-морского флота (ВМФ) США снова приблизится к побережью на расстоянии около 50 километров. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, произошедшее можно считать провокацией. «Это пустая победа», — рассказал Лопес. При этом глава ведомства заявил, что к любым военным кораблям США, которые зашли в территориальные воды Венесуэлы, будут применяться ответные действия.

Во вторник, 23 июня, американский ракетный эсминец USS Nitze («Нитце») провел операцию под названием «Свобода навигации» у побережья Венесуэлы и пересек ее пограничные территории. Южное командование вооруженных сил США опровергло заявления Лопеса и также рассказало, что так страна «пытается контролировать территории, которые не являются их частью».