США расширили антииранские санкции

США внесли в список, связанный с санкциями в отношении Ирана, восемь юридических лиц. Об этом говорится в уведомлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

В список попали несколько иранских компаний, а также юрлица из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Китая и Германии, передает ТАСС.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США вводят санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. "Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США", - сказал Помпео.