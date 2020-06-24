ОАО «Азерэнержи» показало ТЭС «Азербайджан» после капитальной реконструкции видео
Видеокадры сданной в эксплуатацию после капитальной реконструкции теплоэлектростанции (ТЭС) «Азербайджан» были сегодня продемонстрированы ОАО «Азерэнержи».
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества, видеозапись размещена на YouTube-канале учреждения.
Напомним, что 25 июня при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева были сданы в эксплуатацию после капитальной реконструкции 330- и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, Диспетчерский центр управления, главные и вспомогательные участки здания и сооружения станции.