Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее

На фоне роста цен на нефть до 40 долларов за баррель крупные американские производители нефти и природного газа (Continental Resources Inc., EOG Resources Inc., Parsley Energy Inc) объявили о возобновлении производства на закрытых скважинах. Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.

Добыча нефти будет примерно на 16 процентов ниже максимального значения, зафиксированного в начале года. Достигнуть прежних высоких показателей, когда добыча нефти составляла 13 миллионов баррелей в день, удастся не раньше 2023 года.