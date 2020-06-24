Выработанные после заражения коронавирусом антитела могут исчезнуть из организма человека уже спустя два месяца. К такому выводу пришли китайские ученые. Их исследование приводит ABC News.

Авторы научного доклада сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенесших инфекцию. Выяснилось, что 40 процентов из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13 процентов из тех, кто заметил наличие вируса, лишились антител. Такие данные, считают ученые, свидетельствуют о том, что организмы людей вырабатывают различную степень защиты от коронавируса, и продолжительность иммунитета к нему еще предстоит изучить подробнее.

Авторы, приводя результаты своего исследования, предостерегают, что тем, кто переболел COVID-19 нельзя выдавать «иммунные паспорта» и разрешать путешествовать или возвращаться на работу. Они утверждают, что наличие антител еще не означает «невосприимчивость к реинфекции».

Ранее в июне американские и китайские ученые пришли к выводу, что люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку в некоторых случаях они исчезают после выздоровления пациента. Специалисты пришли к такому выводу, изучая появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, ставшего очагом коронавируса. Медики непосредственно контактировали с зараженными пациентами на ранней стадии вспышки инфекции. Выяснилось, что не менее четверти из 23 тысяч исследуемых врачей могли заразиться коронавирусом, однако только 4 процента выработали антитела.