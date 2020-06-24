Иностранцам запретили посещать Израиль до 1 августа

Срок действия ограничений, который истекал 1 июля, продлен до 1 августа 2020 года.

Сегодня, 25 июня, правительство Израиля приняло решение о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по туризму страны.

"Мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности здоровья туристов и пристально следим за эпидемиологической обстановкой, — прокомментировал это решение Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Надеемся, что благодаря продленным ограничениям ситуация улучшится, и мы сможем быстрее открыть границы и возобновить туристические потоки между Израилем другими странами".

Запрет на пересечение границы Израиля до 1 августа распространяется и на иностранцев, выполняющих транзитные перелеты.

Въезд в страну дозволяется лишь тем, кто имеет специальное разрешение Управления по делам населения и иммиграции, а также Министерства здравоохранения Израиля.