Минтруда: к программе самозанятости привлечены 3,5 тысячи человек

Число лиц, привлеченных в этом году Госслужбой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения к программе самозанятости , достигло 3,5 тысячи человек.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, часть из них уже принимает участие в тренингах.

В настоящее время в районах страны, где не введен ужесточенный режим карантина, в тренингах принимают участие до 800 человек. Они обучаются навыкам организации и развития малого бизнеса, созданию бизнес-планов.

Тренинги организуются в соответствии с методическими указаниями "О профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в структурах, где осуществляется прием граждан", то есть в группах по 10 человек.