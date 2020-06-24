Трамп о росте числа заражений COVİD-19: "Не верьте фейковым новостям"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается.

"Число случаев заражения китайским вирусом растет благодаря прекрасному тестированию, при этом число жертв (уровень смертности) падает. Фейковым новостям не нравится рассказывать вам об этом", - написал Трамп в Twitter.

Число случаев заражения продолжает значительно расти в ряде штатов США. В четверг власти пяти штатов: Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.