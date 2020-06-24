Трамп о росте числа заражений COVİD-19: "Не верьте фейковым новостям"
Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается.
The number of ChinaVirus cases goes up, because of GREAT TESTING, while the number of deaths (mortality rate), goes way down. The Fake News doesn’t like telling you that!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020
"Число случаев заражения китайским вирусом растет благодаря прекрасному тестированию, при этом число жертв (уровень смертности) падает. Фейковым новостям не нравится рассказывать вам об этом", - написал Трамп в Twitter.
Число случаев заражения продолжает значительно расти в ряде штатов США. В четверг власти пяти штатов: Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.