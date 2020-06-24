Нефть снова дорожает: Brent – выше $41

Цены на нефть эталонных марок начали расти в ходе торгов в четверг, внимание инвесторов переключилось на перспективы глобального экономического восстановления и надежды на дальнейшие стимулирующие меры денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени в четверг составляет $41,21 за баррель, что на $0,48 (1,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,41 (1,08%) - до $38,42 за баррель.

Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP (Eurosystem repo facility for central banks).