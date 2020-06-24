«Король недвижимости» из Азербайджана приобрел сказочный небоскреб в Нью-Йорке

Фархад Мамедов, отдел информации 21:07

«Король недвижимости» из Азербайджана приобрел известный небоскреб Beekman Tower, расположенный неподалеку от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщает специализирующееся на недвижимости издание The Real Deal. Согласно информации, в настоящее время продолжаются переговоры по согласованию кредита в 63 миллионов долларов, которые были взяты в банке CMBS для покупки здания. 28-этажный небоскреб Beekman Tower находится чуть севернее штаб-квартиры ООН и был возведен в 1928 году. Это один из первых образцов примеров арт-деко архитектуры Нью-Йорка.

Издание отмечает, что прежние владельцы объекта из-за пандемии коронавируса столкнулись с финансовыми трудностями и вынуждены были его продать. Долгое время имя нового владельца оставалось тайной, однако обнародованные банковские документы позволяют говорить, что небоскреб уже принадлежит российскому королю недвижимости из Азербайджана Якову Якубову. Якубов владеет многочисленной элитной недвижимостью в Москве и несколькими зданиями в США. В 2015 году сообщалось, что Beekman Tower у компании Silverstein Properties покупает «неизвестный иностранный инвестор». Однако теперь в документах указано, что за кредитом на покупку небоскреба обращались Яков Якубов, Томас Якубарос и компания Yakubov US Trust 2013. В кредитных документах также указано, что семья Якубовых владеет в США крупным портфелем недвижимостью, общая площадь которых превышает 5 миллионов квадратных метров. Ей принадлежит здание на 84 квартиры в Нью-Йорке, а также три торговых центра во Флориде, Джорджии и Висконсине. Сообщается, что покупка Beekman Tower обошлась в 139 миллионов долларов.