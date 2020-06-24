Зеленский заявил об уходе в разведку

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание комитета по вопросам разведки, созданного после ликвидации объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет «Лента.ру».

На заседании Зеленский обозначил приоритетные задачи комитета, определил главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей Украины в условиях противодействия гибридным угрозам.

«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», — заявил он.

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины был создан 17 июня. Согласно указу, подписанному Зеленским, новая структура должна обеспечить совершенствование системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов страны.

5 июня Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Им стал Валерий Кондратюк, который с 2016 по 2019 год работал заместителем главы администрации президента Украины.