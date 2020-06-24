Ильхам Алиев: «В солдатских казармах установлены кондиционеры»

«В казармах установлены кондиционеры, и это говорит о том, что в этой сфере есть большое продвижение. По моему распоряжению все воинские части, военные городки и военные базы, можно сказать, строятся заново. По последним данным, в 90% наших воинских частей, можно сказать, завершены ремонтно-восстановительные и перестроечные работы. Я считаю, что максимум за полтора-два года все оставшиеся воинские части будут приведены в это состояние. Потому что условия службы солдат и офицеров увеличивают их боеспособность и в то же время позволяют выполнить любую задачу. Это показатель заботы азербайджанского государства, проявляемой по отношению к своей армии. Армейское строительство – приоритетный вопрос для нас. Это естественно, так как мы живем в условиях войны, и в таком случае все вопросы, связанные с армией, являются главной задачей», - сказал глава государства.

Верховный главнокомандующий отметил, что наряду с улучшением условий службы личного состава решаются бытовые проблемы офицеров.

«До сегодняшнего дня программа охватила 1700 офицеров, и им были предоставлены отремонтированные квартиры. Я недавно отдал распоряжение, чтобы государство до конца года предоставило квартиры еще 419 офицерам. Таким образом, по положению на сегодняшний день, этой программой охвачено максимальное число офицеров. Согласно доложенной мне информации, чуть больше 200 офицеров пока еще стоят на квартирной очереди. И их квартирные проблемы будут решены. Считаю, что в мировой практике это очень редко наблюдаемая картина. И здесь Азербайджан в первых рядах, показывает новшества, потому что военнослужащие, которые верно и безукоризненно служат Родине, должны быть обеспечены государством на самом высоком уровне. В жизни каждого человека квартирная проблема – это очень важный вопрос, и мы решаем его. Забота об армии не заканчивается на этих вопросах. Зарплаты военнослужащих постоянно повышаются. Особо могу сказать, что отличившиеся военнослужащие награждаются», - сказал Ильхам Алиев.