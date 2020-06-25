Ильхам Алиев: «Ситуация на фронте показывает наше стратегическое преимущество»

«Доложенная мне на проведенном сегодня совещании информация, а также ситуация, сложившаяся на фронте, еще раз показывают стратегическое преимущество Азербайджана», - заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на открытии N-ской воинской части Министерства обороны, сообщает АзерТАдж.

«Поэтому и в дальнейшем будет продолжено обеспечение нашей армии самыми современными техникой, вооружениями и боеприпасами. В то же время были модернизированы наши боевые самолеты, и у нас есть свыше сотни боевых и военно-транспортных вертолетов. Все это наш большой потенциал. Беспилотные летательные аппараты производятся предприятиями самого высокого уровня. В то же время было обеспечено их производство в Азербайджане», - сказал президент.