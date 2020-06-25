Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса — «Арепливир». Это следует из данных госреестра лекарственных средств Российской Федерации, передает РИА Новости.

Согласно реестру, «Арепливир» — торговое название препарата, а международное непатентованное или группировочное, или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканал «Россия 24», что две российские фармацевтические компании — «Р-Фарм» и «Промомед» — завершают клинические испытания лекарств от коронавируса на основе фавипиравира.

24 мая главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что «Арепливир» появится на российском рынке в июне, раньше его применяли при лечении Эболы. Пушкарь добавил, что с таким препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.

30 мая Минздрав России одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.