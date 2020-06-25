Спецпредставитель Трампа: у России есть план по разобщению НАТО

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что у России есть план по разобщению НАТО, пишет Росбалт.

Он отметил в своем Twitter, что «этому не бывать». Также Биллингсли призвал Москву «сосредоточиться на настоящей проблеме — тайном наращивании силы Китаем».

Ранее в США назвали три условия для продления договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Президент США Дональд Трамп может пойти на соглашение, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.