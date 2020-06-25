Ильхам Алиев сказал, что отдал приказ о демонтаже памятника 26 бакинских комиссаров

«Я вам поручаю, чтобы во всех воинских частях придавалось особое значение идеологической подготовке. Каждый солдат и офицер должен иметь полное представление об истории нашей страны - как древней, так и современной. Поскольку я говорил это много раз, к сожалению, мы не знали нашей истинной истории. Это не наша вина, потому что мы так учились, нас так учили» , - заявил президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на открытии N-ской воинской части Министерства обороны, сообщает АзерТАдж.

«В советское время большая часть уроков по истории были сфальсифицирована. Враги азербайджанского народа выдавались за героев. Бандитов – отряд 26 бакинских комиссаров представляли как героев. Стоявшего во главе этого отряда преступника - армянского националиста представляли как героя. Их именами называли районы, им ставили памятники. Палачу азербайджанского народа Шаумяну был поставлен памятник, его имя было увековечено. Нам преподавалась такая история. И опять-таки мы не виноваты. Такой была история советской власти. А те, кто установили независимость, выдавались за врагов. Азербайджанскую Демократическую Республику выдавали за антинациональный элемент. А те, кто отнял нашу независимость, местные предатели выдавались за героев. Улицы называли их именами, им ставили памятники и монументы. Может, уже и забылось, в парке Сахиль в Баку 26 бакинским комиссарам был установлен памятник. Я подумал, в чем же дело? Ведь они истребляли азербайджанский народ. Может ли в центре города стоять такой памятник? И этот памятник, и памятники членам этого бандитского отряда были демонтированы, и я правильно сделал. С соблюдением всех религиозных правил их могилы были перенесены. Однако это было нетерпимым, что в центре нашего города был возведен памятник врагам азербайджанского народа», - сказал глава государства.

«Поэтому я говорю, что наша молодежь должна знать эту историю, знать древнюю историю. Должны знать, что сегодняшняя Армения создана на землях Азербайджана, должны знать настоящие названия топонимов на карте Армении. Я езжу и вижу, что где-то на карте указаны измененные армянские названия. И делаю замечания представителям органов местной исполнительной власти – если не знаете, то изучайте. Думайте – что вы пишите, ведь есть древнее азербайджанское название. Это наша земля. Поэтому мы должны уделять особое внимание этому вопросу. Каждый молодой человек, служащий в армии, после увольнения и возвращения к гражданской жизни должен знать свою историю такой, какова она есть», - подчеркнул глава государства.