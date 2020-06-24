Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем Вооруженных сил фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов нашей страны в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Как сообщает haqqin.az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

«Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов нашей страны! Желаю каждому крепкого здоровья, нашей Родине – мира и благополучия!», - говорится в поздравлении первого вице-президента.

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