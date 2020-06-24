Ильхам Алиев: «Президент сбежал… Это трусость, предательство и дезертирство»

«Народный фронт Азербайджана хотел прийти к власти любыми путями. Они прибегли к самым грязным, предательским действиям, чтобы свергнуть предыдущую власть, сдали Шушу армянам. Военные прекрасно знают, что Шуша является неприступной крепостью. Ее невозможно захватить. Ее сдали, продали, чтобы свергнуть правительство и самим прийти к власти. К сожалению, так и произошло. В мае 1992 года были оккупированы Шуша и Лачин, отряды Народного фронта незаконными путями пришли к власти. Что они сделали после этого?

Они начали разрушать нашу страну. Оккупированные территории остались в стороне, а они занимались грабежом, коррупцией и воровством. Они срезали кабели и продавали их. Началось массовое расхищение. В итоге, с одной стороны, не выдержал народ, а с другой стороны - в апреле 1993 года Армения оккупировала Кельбаджар. Предательское правительство Народного фронта, пришедшее к власти незаконными путями, сдало Кельбаджар армянам, в результате чего между Арменией и Нагорным Карабахом появилась географическая связь. Уже началось снабжение оружием и военной техникой. Что они сделали потом? Вместо того, чтобы защищать земли, пролили братскую кровь, начали гражданскую войну, бомбили Гянджу. Они взяли в плен азербайджанских солдат. С одной стороны, теряются земли, а они враждуют между собой, чтобы прийти к власти. Именно в результате этого наши земли были оккупированы.

Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла добраться Армения. Поэтому каждый должен знать историю. Эта оккупация является результатом предательских и продажных действий Народного фронта Азербайджана. Народ не стал их терпеть, и они сбежали. Как это можно назвать? Только дезертирством. Президент дезертировал и сбежал в Келеки. Он был Верховным главнокомандующим страны, которая находится в состоянии войны. Он должен был защищать народ, государство и государственность. Вместо этого он тайно ночью сел в самолет и полетел в Нахчыван, откуда поехал и засел в Келеки. Как это можно назвать? Я обращаюсь к тем, кто хочет это оправдать. Как это можно назвать? Трусость, предательство и дезертирство. Этому нет другого названия. И все должны это знать. А что сделали другие?

Тогдашний государственный секретарь сегодня предстает в образе оппозиционера. Но азербайджанский народ прекрасно знает, какая это оппозиция. Теперь все граждане в интернете могут лицезреть их воспитание и сущность. Я говорил, что для них хорошо то, что плохо Азербайджану. Посмотрите, чему они радуются. Они радуются, что нефть подешевела до 14 долларов. Кто радуется этому? Одна Армения и антинародный совет, именующий себя оппозицией. Ведь когда нефть упадет до 14 долларов, начнутся проблемы в нашей экономике и социальной сфере. Но все это им на руку. Чем хуже Азербайджану, тем лучше для них. Они и тогда жили этим принципом. Поэтому они сдали наши земли. Государственный секретарь тогда дезертировал вместе с президентом. Он тоже пошел и спрятался в Келеки. Председатель парламента тоже дезертировал. Они дезертиры и предатели. Все должны знать это и не забывать», - сказал президент.