Азербайджан и Всемирный банк подписали соглашение по «Проекту поддержки занятости»

Всемирный банк и правительство Азербайджана подписали кредитное соглашение по «Проекту поддержки занятости», который предусматривает сотрудничество со Всемирным банком в расширении программы самозанятости в нашей стране, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Подготовка и подписание этого важного социально-экономического проекта является результатом договоренности по сотрудничеству со Всемирным банком в расширении программы самозанятости, достигнутой во время встречи президента Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой 22 января 2019 года в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Целью проекта является расширение программы самозанятости на основе передового опыта и создание малых бизнесов для вынужденных переселенцев, зарегистрированных в качестве безработных, получателей адресной государственной социальной помощи, женщин, молодежи и других уязвимых групп за счет средств Всемирного банка. Согласно проекту, охватывающему 2020-2025 годы, в этот период в программе будет задействовано 22 000 безработных из этих категорий.

Прежде всего на тренингах «Начни и совершенствуй свой бизнес» их будут обучать соответствующим знаниям и навыкам для начала малого бизнеса. Затем они будут обеспечены активами в натуральной форме и смогут создавать малые предприятия и владеть малым бизнесом.

Планируется привлечь 2000 человек из вышеуказанных 22 000 человек на тренинги и предоставить им активы к 2020 году. В целом с учетом этого показателя в 2020 году в Азербайджане будут созданы небольшие семейные фермы по программе самозанятости на 12 тысяч человек.

Проект также предусматривает применение инновационных решений при реализации программы самозанятости, обучение сотрудников Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты, разработку стратегии перехода от адресной социальной помощи к самостоятельной занятости.