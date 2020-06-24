Завершился визит президента Анджея Дуды в США. Состоялись переговоры лидера Польши с президентом Дональдом Трампом. В ходе пресс-конференции, после которой польский президент отбыл на родину, прозвучали резюме обоих глав государств, в которых нашли отражение основные темы визита.

Польские и американские медиа тоже подвели итог важным для Дуды и Трампа переговорам и отметили 7 базовых пунктов, по которым достигнуты соглашения.

Еще до окончания официальных разговоров обе стороны опубликовали декларацию о продолжении оборонного взаимодействия и сотрудничества в области мирной ядерной энергетики.

Итак, вот главные тезисы, по которым два президента наметили дальнейшее продвижение стран навстречу друг другу.

Первое. Углубление оборонного сотрудничества в соответствии с пунктами совместных деклараций от 12 июня и 23 сентября 2019 года. На встрече в Белом доме заявлено, что «существует возможность», что США переместят часть своих войск из ФРГ на территорию Польши. Однако никакого конкретного решения в Вашингтоне не было принято.

Второе. Разработка планов укрепления американско-польских военных связей и оборонных способностей в рамках политики США сдерживания в Польше.

Третье. Продолжение сотрудничества в поиске лекарств и вакцин от Covid-19.

Четвертое. Совместные действия по энергетической диверсификации и свободных рынков энергии.

Пятое. Новый раздел энерегетического взаимодействия через партнерство для равития польского гражданского сектора ядерной энергетики.

Шестое. Поддержка инициативы Троеморья (экономически-политическая инициатива, соединяющая 12 стран Евросоюза, расположенных близ Адриатического, Балтийского и Черного морей — ред.).

Седьмое. Подтверждение совместной декларации от 2 сентября 2019 года — сотрудничество в области технологических решений нового поколения и использование в сетях 5G исключительно безопасных и надежных поставщиков, оборудования и цепочек поставок.

Надо сказать, что в общественных медиа и социальных сетях много противоречивых комментариев по поводу этого визита.

Так, главный редактор польского Newsweek Томаш Лис, неизменно резко оппозиционно настроенный к президенту Дуде и партии «Право и Справедливость», едко написал в своем twitter:

«Короче говоря — речь шла только о фотоснимке, и есть только фотоснимок. Представление о том, что один снимок решит, как поляки увидят свое будущее, является знаком презрения для поляков».

Другой комменттатор Яцек Нижинкевич считает: «Знаменательно, что во время короткой пресс-конференции президентов Польши и США больше исторических сюжетов, чем текущих конкретных деклараций».

Политик из рядов «ПиС», баллотировавшийся на псот мэра Варшавы Патрик Яки, напротив, настроерн позитивно:

«Есть новые инвестиции в Польшу. Безопасность, сотрудничество в медицине, инновациях. Переброска подразделений из ФРГ в Польшу. Это добрые жесты для нашей Отчизны. Альтернатива? Хм...».

Подобным образом откликнулся и заместитель госсекретаря в министерстве государственных активов Збигнев Григлас, процитировав фразу из ответа на вопрос на пресс-конференции в Вашинготне: «Анджей Дуда: «Я представляю польские интересы, а не участвую в параде в Москве».

Четко встал на позиции президента Дуды и премьер Польши Матеуш Моравецкий. «Отношения Польши и США никогда не были такими хорошими. Сегодняшний визит Анджея Дуды и встреча с Дональдом Трампом показывают, что дружба между нашими государствами и народами опирается на взаимное уважение и сотрудничестве в ключевых областях — безопасности, инноваций и технологии», - написал он в своем twitter.

Представители оппозиции в преддверии президентских выборов в Польше возмущаются, что президент Трамп открыто поддержал кандидата Дуду на этот пост, отмечая, что «сейчас не времена Брежнева», когда из-за границы диктовали, кого полякам выбирать.

Некоторые критически смотрят на пункт о развитии ядерной энергетики в этой стране. Другие обращают внимание на то, что этот визит накануне голосования по кандидатам в президенты не дал Анджею Дуде ничего — рейтингу не помешал, но как предвыборный шаг ничего и не добавил.