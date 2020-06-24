В Эстонии глава Минфина потребовал отстранить от должности президента

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал освободить президента страны Керсти Кальюлайд от занимаемой должности после ее отказа подписать поправки в закон «О дипломатической службе», принятые парламентом.

Кальюлайд отказалась принимать поправки из-за того, что они, по ее словам, противоречат Конституции Эстонии. Проблема связана с различиями между разнополыми и однополыми семьями: согласно поправкам, социальные гарантии для супругов дипломатов предоставляются в соответствии с законом «О семье», но не затрагивают партнеров, зарегистрированных по закону «О совместном проживании», который регулирует отношения в однополых семьях.

Кальюлайд предложила парламенту привести поправки в соответствие с конституцией страны.

В свою очередь глава Минфина назвал действия президента «радужным политическим активизмом» и заявил, что она не имеет права накладывать вето на законы из политических соображений, пишет издание Postimees. Он заявил, что Кальюлайд «злоупотребляет властью» и должна быть отстранена от должности.

Мартин Хельме является заместителем председателя Конституционной партии Эстонии, которая позиционирует себя как националистическая, евроскептическая, ксенофобская и гомофобная партия и проводит популистскую политику.