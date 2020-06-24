В Эстонии за сутки положительный тест на коронавирус у одного человека. В Литве таковых — 2, а на изоляции находятся 143 человека.

А всего с начала пандемии здесь протестировано 142 тысячи 794 человека, выявлено 1111 случаев заражения, выздоровели 903 человека, в 30 случаях зафиксирован летальный исход. В больницах Латвии находятся 8 пациентов, у 7 заболевание проходит в форме средней тяжести, один — в тяжелом состоянии.

В Латвии пока что, несмотря на опасения и осторожные заявления медиков, после длинных праздников (5 дней здесь праздновали традиционный древний народный языческий праздник солнцестояния Лиго или Янов день — прим.авт), вот уже пятый день не обнаружено ни одного случая заболевания Covid-19.

И в Литве, и в Эстонии количество заболевших и умерших намного больше, чем в Латвии. Латвийские специалисты объясняют это тем, что отрасль здравоохранения была хорошо подготовлена к моменту начала пандемии, были сделаны выводы из ситуации в тех странах, где коронавирус уже бушевал вовсю. Сразу же было налажено массовое тестирование. (Могу подтвердить, что мне, попавшему в марте в больницу с острым случаем, сразу же по принятии в приемном покое сделали анализ, и через день стало ясно, что тест дал отрицательный результат — прим.авт.).

Однако латвийцы болеют не только дома. Только что министр иностранных дел Эдгарс Рикевичус сообщил, что два дипломата Латвийской Республики в Египте заразились коронавирусом, и они и все посольство будут работать удаленно. А ограниченная консульская помощь доступна по местному египетскому телефону.

Расслабляться рано — это показывает опыт многих стран в мире, где вновь вспыхнул коронавирус.

Потому недавно Латвия расширила список стран, возвращаясь или приезжая транзитом через которые надо садиться на 14-дневный режим самоизоляции. Это Швеция, Великобритания, Португалия, Болгария, Румыния и снова - Польша.

Польша, которая совсем недавно открыла свои границы, сейчас переживает новый всплеск Covid-19. В последние дни там фиксируется по 300 и более случаев заболевания и новых смертей. За последние сутки заразу в стране подхватили 298 человек, 520 выздоровели, но 16 случаев закончились летально.

Снова большая часть заболевших с юга Польши, из шахтерского региона Силезия. Чуть меньше в воеводстве Мазовецком, вокруг Варшавы.

При населении около 33 миллионов человек число заболевших в Польше по-прежнему остается стабильно высоким. Хотя тестируется ежесуточно около 25 тысяч человек.

Потому рекомендации жителям стран Балтии не выезжать за пределы региона остаются в силе, и дисциплинированные граждане Латвии, Литвы и Эстонии ездят пока что в гости друг к другу. Что совершенно правильно.