Бурную реакцию в азербайджанском сегменте соцсетей вызвало видео, на котором несколько молодых парней исполняют любимую народом песню композитора Алекпера Тагиева «Живи, родной Азербайджан». Широкую известность песня получила благодаря великолепному исполнению певицы Зейнаб Ханларовой, но ребята не побоялись такой конкуренции и от души спели ее с балкона в Ясамальском районе для сотрудников полиции, самоотверженно несущих службу в тяжелые дни карантина.

Как оказалось, молодые люди отнюдь не дилетанты: многие из них неоднократно становились победителями и лауреатами местных и региональных конкурсов мугама. Об этом haqqin.az рассказала инициатор идеи своеобразного флешмоба, победитель многих мугамных фестивалей Гульзар Фараджева.

«Совсем не просто было собрать в дни карантина десять молодых исполнителей мугама, ведь выходить из дома можно только на два часа. Так что репетиции не было: собрались и спели. Очень хотелось порадовать стражей порядка, которые через несколько дней будут отмечать свой профессиональный праздник, отметить их нелегкую, особенно сейчас – во время карантина службу, ну и вообще ободрить соотечественников, заставить поверить, что жизнь вернется в свое обычное русло. Пока жив Азербайджан – живы и мы!

Признаться, наше видео с песней для полицейских было воспринято не совсем однозначно. Большинство, конечно, одобряли и даже восхищались и исполнением, и тем, как мы приветствовали и поддержали наших стражей порядка. Но были и такие, кто через соцсети пытался оскорбить и нас, и полицейских. Однако мы убеждены, что все сделали правильно и что спокойствию и порядку в наших городах в тяжелое время пандемии мы обязаны именно полицейским.

Многие из «исполнителей с балкона», в том числе и я, не раз представляли нашу страну за рубежом. И как же были мы горды, когда побеждали и далеко за пределами нашей Родины поднимали флаг Азербайджана. Мы убеждены, что наша певческая акция тоже служит прославлению нашей отчизны и укреплению духа людей.

Думаю, что нашей следующей песней будет «Карабах».

Ну а на все глупые издевки и недостойные намеки просто не будем обращать внимания», - сказала Г.Фараджева.

Участники «концерта с балкона» попросили через наш сайт поблагодарить оказавших им помощь сотрудников ИВ Ясамальского района.