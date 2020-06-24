Айдын Керимов, собкор 03:17

Уголовные дела, возбужденные по факту злоупотреблений и хищений на «Южно-Кавказской железной дороге» (ЮКЖД - дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»), над которыми работает Следственный комитет Армении, обретают все более явную политическую окраску. Собственно, понятно это было со дня инициации уголовного преследования российско-армянской компании, но на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо указал на истинную причину «расследования» - импортируемый в Армению российский газ. И опять Москва протянула Еревану спасительную соломинку: Лавров ясно дал понять, что если армянское правительство хочет снижения стоимости газа, то оно должно пересмотреть политику уголовного преследования компаний с российским капиталом, работающих в Армении. И назвал именно «Южно-Кавказскую железную дорогу», хотя «за неуплату налогов и другие нарушения» дело возбуждено на еще одну российскую «дочку» - ЗАО «Газпром Армения.

Вообще же нарушения в налоговой сфере самая удобная зацепка, чтобы завести дело, припугнуть владельца предприятия. Ну а к налогам всегда можно присовокупить и другие нарушения. В данном случае планомерное повышение цены на российский газ и нежелание Москвы идти на какие-либо уступки спровоцировало Ереван на уголовное преследование разного рода армянских подразделений РФ. В настоящее время, как пишет газета «Грапарак», в Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу «о злонамеренном уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими полномочиями, присвоении в особо крупных размерах – со стороны ответственных сотрудников ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Проводится полное, объективное и всестороннее расследование для выяснения круга лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям и нарушениям, правовой оценке их деяний и восстановлению причинённого ущерба». Издание отмечает, что среди подозреваемых лиц есть и граждане, которым во время следствия запретили выезд из страны. При этом армянская сторона также отвергла предложение российской стороны о создании совместной следственной группы для изучения уголовных дел, возбужденных по факту злоупотреблений на ЮКЖД. Что же касается недвусмысленного заявления главы российского МИД, то армянские эксперты считают, что фактически С.Лавров, передал Еревану четкий сигнал, которым почти прямым текстом предлагает «бартер» – снижение цены на газ в обмен на прекращение уголовных дел, возбужденных против российских компаний. Однако со стороны армянских государственных структур нет ни реакции, ни комментариев. Как утверждает вице-премьер Мгер Григорян, армянское правительство не потерпит, чтобы, исходя из каких-либо обстоятельств, какая-либо компания, в том числе и иностранная, действовала вне рамок закона.

Обыски и уголовные дела против ЮКЖД начались в Армении в августе 2018 года. Силовики конфисковали всю документацию компании. РЖД уже тогда потребовала разобраться и прекратить преследование ее подразделения. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что вокруг компании всего лишь «происходят некоторые юридические процессы» и призывал россиян «не делать трагедию». Торговый представитель России в Ереване Андрей Бабко тоже предупреждал армянские власти, к зарубежным инвесторам надо относится бережнее. «Извините, но скоро так все инвесторы разбегутся, если так к ним относиться», – сказал он.. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов прямо говорит, что отношения Москвы и Еревана переживают сегодня кризис и в политической, и в экономической сфере. «Пашинян постоянно делает заявления о том, что инвестиционный климат улучшается, но никаких доказательств этому мы просто не видим. Крупный бизнес в Армению не идет. По экономическому положению республики появляется все больше вопросов», – отмечает российский эксперт. Но вот армянский политолог Рубен Меграбян в интервью армянскому Первому каналу назвал реакцию российской стороны полностью политической и имеющий целью – шантаж Армению.