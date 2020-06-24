Ильхам Алиев: «Во главе контрабанды сигарет стоит сам премьер-министр Армении»

«В нынешних условиях мы еще больше должны усилиться. Армения вот уже несколько лет находится в глубоком кризисе. История независимости Армении — это история позора. Ибо нынешние власти доказали, что с 1998 по 2018 год правившие Арменией люди – преступники, воры и бандиты. Многие из них арестованы», - заявил президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на открытии Н-ской воинской части Министерства обороны, сообщает АзерТАдж.

«Стало известно, что их генералы - воры, они воровали солдатскую тушенку, а потом продавали ее на рынках. Их герои – преступники, их президенты – взяточники. Нынешняя власть раскрыла все это. Мы и без этого все знали, а сейчас весь мир узнал. То есть получается, что 20 лет этой так называемой независимой страной управляли бандиты, взяточники и преступники. Как можно назвать эту страну? Еще нет и 30 лет, будто она живет как независимая страна, и если в течение 20 лет ею правили бандиты, как мы можем это назвать - страна бандитов, страна преступников?! Хорошо, а теперь посмотрим, что произошло с 2018 года по сегодняшний день.

Там якобы произошла демократическая революция. Откуда туда попали деньги, мы знаем это, наверное, и армянский народ знает. Какими иностранными кругами управляется нынешняя власть – знает каждый. Просто обратите внимание на биографии нынешних руководителей, посмотрите в каких фондах они работали, у кого брали деньги. Те, кто организовывал на постсоветском пространстве эти так называемые революции, а на самом деле кровавые перевороты, являются покровителями нынешних властей Армении. Ими управляли и конечно же, в народе была сильна ненависть к той грязной криминальной власти, к режиму хунты. Используя это, они захватили власть. И что случилось после этого? После этого в Армении правит диктатура, и это неоспоримый факт. У них примерно год назад арестованный журналист до конца продолжал голодовку… и умер. Ни одна международная организация, будь то Совет Европы либо пресс-служба ОБСЕ не издали звука. Почему? Потому что знают, кто такие нынешние руководители Армении.

Что показывают последние события? Преследуются политические оппоненты, идут аресты, вносят незаконные поправки в конституцию. Хотя эти поправки могут быть приняты лишь на референдуме. Увидели, что на референдуме не пройдут, провели эти поправки в парламенте. То есть полностью нарушен принцип разделения ветвей власти. Законодательная власть, исполнительная власть, судебно-правовая сфера находится в руках одного человека, всего лишь один инструмент и эта диктатура укрепляется. В тоже время коррупция, расхищения, взяточничество и клановость в Армении приняли в массовый характер. Они сейчас это обнародовали.

Оказывается, контрабандой занимается сам премьер-министр и его семья. Во главе контрабанды сигарет стоит премьер-министр, его семья и близкие. После этого против богатых предпринимателей возбуждаются уголовные дела, а потом их вынуждают – они создали один фонд – перечислять деньги в этот фонд. А из фонда эти деньги изымают и присваивают. То есть сегодня премьер-министр Армении и его ближайшие родственники и окружение превратились в символ взяточничества.

Взгляните, какие финансовые возможности были у них два года назад, и каковы они сейчас. Поэтому в Армении царит диктатура, и чем дольше она длится, тем скорее проблемы достигнут кризисного уровня. В принципе, если сделать такой объективный анализ, то увидите, что там нет никаких перспектив для развития. Потому, что страна не может содержать саму себя: не в силах охранять свои границы, и солдаты и офицеры иностранного государства охраняют их границы. Страна не может обеспечить себя военной силой и иностранное государство содержит там военную базу. Страна не может покупать вооружение, иностранное государство поставляет им бесплатно оружие и боеприпасы. Страна не может наладить экономику, и живет, побираясь кредитами. Сейчас они вымаливают у Евросоюза 90 миллионов долларов, просят деньги и у других. Страна переживает демографический кризис, люди уезжают оттуда и продолжается естественная убыль населения. Реальное население Армении сейчас меньше двух миллионов. Это я знаю, об этом знает и руководство Армении. И еще – эта страна предъявляет территориальные претензии соседям. И кому? Столь большой стране, как Турция. В связи с так называемым «геноцидом» выдвигает в отношении Турции необоснованные обвинения. Никакого геноцида не было. Армяне и в 1918 году, и в Ходжалы совершили геноцид против нас. Поэтому будущее страны, живущей с такими претензиями, очень мрачно», - сказал президент Ильхам Алиев.