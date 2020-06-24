Ученые Оксфордского университета проанализировали динамику заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в 45 странах, где численность больных превысила 25 тысяч случаев. В двадцати одной смягчили карантинные меры, но при этом в десяти из них продолжает расти число случаев Covid-19.

При этом очевидно, что очаговый рост в Германии, где в целом весьма благополучная ситуация, и рост в США, где поставлен еще один рекорд – 45 557 выявленных больных за один день, это качественно разные цифры.

Есть и приятные примеры, когда ослабление карантина сопровождается дальнейшим падением заболеваемости. Это, как правило, страны, по которым эпидемия ударила очень сильно и раньше других, и тут были введены жесткие меры предосторожности. Сейчас они пожинают плоды и могут себе позволить немного расслабиться. В этой группе стран Нидерланды (-86,5% по сравнению с предыдущей неделей), Сингапур (-68.7%), Испания (-61,4%), Италия (-30,9%), ОАЭ (-22,2%), Пакистан (-20,2%), Польша (-13%), Канада (-12,2%), Бельгия (-9,6%), Турция (-3,6%).

Несмотря на весьма серьезные предосторожности, никак не могут сбить рост числа инфицируемых в Боливии (+80,4%), Аргентине (+64,3%), Доминиканской Республике (+42,3%), Чили (+41,8%), Колумбии (+31%), Индии (+24,1%), ЮАР (+21,6%), Португалии (+21%), Бразилии (+17,5%), Египте (+8,5%).

А вот в Перу и Катаре, где карантинные меры остаются строгими, удалось уменьшить число больных – на 41,3% и 35,9% соответственно.

Несложно заметить, что центр пандемии переместился в Западное полушарие, тут основной прирост случаев, причем он идет впечатляющими темпами. Ни о каком выходе на глобальное плато говорить не приходится. Понятно желание и простых людей, и руководства стран побыстрее перейти к нормальной жизни и наладить полноценную работу экономики, но это желание пока мало связано с поведением коронавируса, который вынуждает с собой считаться.