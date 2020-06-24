В Тегеране прогремел взрыв у военной базы видео
В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. По данным иранского Министерства обороны, взорвался резервуар с газом, расположенный в открытой для доступа невоенных специалистов зоне Парчина - иранского военного комплекса, сообщает Deutsche Welle.
В результате детонации никто не пострадал, заявил представитель Минобороны и логистики вооруженных сил ИРИ Давуд Абди.
На распространявшихся журналистами в соцсетях кадрах видно, как небо над Тегераном на несколько секунд озарила красноватая вспышка, после чего над местом происшествия начал подниматься густой дым. По данным агентства Mehr News Agency, мощный хлопок был слышан в районе технопарка Пардис близ столицы, а также в прилегающих районах.
First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
По словам Давуда Абди, вспыхнувший пожар быстро удалось взять под контроль. Причин взрыва представитель Минобороны не назвал.
В свою очередь Reuters со ссылкой на данные западных спецслужб высказало предположение, что Исламская Республика Иран могла проводить испытания, потенциально связанные с созданием ядерного оружия. Тегеран данную информацию не прокомментировал.