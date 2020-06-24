Ильхам Эминбейли возглавил азербайджанский филиал Saipem

Принимая данное решение, Saipem руководствовалась инициативой по развитию, трудоустройству и продвижению азербайджанских кадров в рамках крупных нефтегазовых проектов, выдвинутой общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также принимая во внимание внушительный профессиональный опыт Ильхама Эминбейли в отрасли.

Ильхам Эминбейли родился в 1975 году в Азербайджане. Получил степень магистра по специальности “Управление производством и операциями” в Азербайджанской нефтяной академии, с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. К трудовой деятельности приступил в 1995 году в азербайджанском представительстве одной из американских нефтяных компаний.

На протяжении 19 лет И.Эминбейли работал в дочерней компании SOCAR – BOS Shelf. Последние 12 лет занимал должность руководителя финансового департамента компании.

С 2008 года И.Эминбейли занимается преподавательской деятельностью в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности в рамках программы MBA по дисциплинам "Корпоративные финансы" и "Анализ финансовой отчетности".

На протяжении всей своей профессиональной и преподавательской деятельности остается верен идеалам общенационального лидера Гейдара Алиева.

И.Эминбейли поделится своим многолетним опытом с Saipem Azerbaijan, стратегически важным филиалом компании, осуществляющим деятельность в Азербайджане на протяжении 25 лет, и возглавит работу Saipem над масштабными нефтегазовыми проектами региона, такими как Азери-Чираг-Гюнешли и Абшерон.