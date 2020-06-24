На индийско-китайской границе снова неспокойно

Индия внимательно следит за сосредоточением китайских войск в стратегически важных районах на линии действительного контроля в восточном Ладакхе, сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийские военные источники.

В сообщении отмечается, что "армия Индии развернула в этом регионе дополнительные контингенты войск и вооружения, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение Китая на индийскую территорию в стратегически важном районе Депсанг-Бульдж. К границе с Китаем на восток Ладакха переброшены три индийские пехотные дивизии численностью в 10-12 тысяч военнослужащих каждая, а также танки и артиллерия. Истребители ВВС Индии совершают регулярные патрульные полеты над Ладакхом", передает ТАСС.

По индийским данным, Народно-освободительная армия Китая также развернула вдоль линии действительного контроля в Ладакхе военную группировку в составе мотострелковой и механизированной дивизий. Китайские военнослужащие возводят новый укрепленный лагерь и наблюдательные пункты в долине реки Галван на линии недемаркированной границы с Индией, где в июне произошли столкновения солдат двух стран.

16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли, как заявили в Нью-Дели, в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Индию и Китай разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.