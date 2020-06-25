Михаил Ефремов отказался от скорой после сердечного приступа

У российского актера, режиссера, телеведущего Михаила Ефремова в ночь на пятницу произошел сердечный приступ. Это случилось из-за нервного потрясения, которое актер переживает после ДТП с гибелью человека, пишут российские СМИ.

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», - рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.