COVID-19 в Украине: снова антирекорд

За последние сутки в Украине подтвердили еще 1 109 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил сегодня Совет национальной безопасности и обороны страны.

Согласно информации, в Украине впервые с начала эпидемии более 1 000 заражений, обнаруженных за день. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая, пишет Gordon.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 41 117. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 1086 человек (+19 за сутки), вылечились – 18 299 (+541 за сутки).