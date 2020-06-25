В столице Казахстана ужесточают карантин

В Нур-Султане на выходные снова вводят жесткие карантинные ограничения. Такое сообщение распространила пресс-служба столичного акимата.

Так, в целях профилактики движение общественного транспорта в субботу и воскресенье отменяется. "Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня", - цитирует сообщение столичной администрации Sputnik Казахстан.

Закрыты также будут все общественные места, включая парки, скверы, набережные, пляжи и прочие места массового скопления людей.

Действовать будут только продуктовые магазины у дома и аптеки. Жителям города рекомендовано не покидать дом без особой необходимости.