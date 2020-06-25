В Армении 759 новых заражений COVID-19 и 13 жертв

В Армении за последние сутки выявили 759 случаев заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 23 тыс. 247, сообщает единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 13 человек с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 541 человек.

В четверг в Армении было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 771.