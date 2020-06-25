Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 11:56

В последние годы наблюдается резкое ухудшение отношений между властями Армении и Армянской апостольской церковью, вошедшее в стадию открытого конфликта. Новая армянская политическая элита «революционной любви» трансформировала отношения с церковью в элемент внутренней политики. И Эчмиадзин, прежде обладающий тесными связями с представителями карабахского клана, стал утрачивать свои экономические рычаги и политическое влияние. «Соросовская команда» Пашиняна день за днем выдавливает церковь из политико-экономической жизни дотационного государства. С приходом к власти Пашиняна, Армянская апостольская церковь превратилась в некий символ падшего карабахского клана. Пораженный в правах Эчмиадзин консолидировал свои усилия и потенциальные ресурсы с оппозицией, и даже активно финансирует пропагандистскую деятельность против действующей политической элиты. Открытое вмешательство в политические процессы и попытки церкви создать «государство в государстве», вынудили власти Армении принять строгие и упреждающие меры по ограничению влияния церкви на общество. А это, в свою очередь, заложило основу для открытого конфликта между властью и церковью.

Церковь оказалась дискредитирована перед новой властью из-за своих связей с бывшей правящей «Республиканской партией» и неподконтрольными Пашиняну олигархами. Противостояние Пашиняна с церковью на самом деле является частью его борьбы с политическими оппонентами. Открытое противостояние Пашиняна и церковных деятелей проявила себя и в системе образования. Не так давно министерство образования исключило из школьной программы предмет «Истории армянской церкви», который преподавался с 2003 года. Это решение правительства Пашиняна вызвало резкую реакцию как самой церкви, так и набожной части армянского общества. Власти Армении открыто дали понять, что находятся в конфликте с церковью и не намерены идти на компромиссы, и тем более делить власть. Еще одним ярким примером противостояния власти и церкви в Армении стало выступление депутата Левона Закаряна из фракции «Мой шаг», который потребовал вернуть муниципалитету землю, выделенную Армянской апостольской церкви для строительства нового храма в Ереване. Власти Армении пошли еще дальше и назначили мэром священного для церкви города Эчмиадзин Диану Гаспарян, которая известна своими атеистическими взглядами. Это решение было воспринято Армянской апостольской церковью как личное оскорбление, а ее отношения с властью стремительно полетели в пропасть. Кульминацией необъявленной войны армянских властей против церкви стало возбуждение Службой национальной безопасности уголовного дела против архиепископа Навасарда Кчояна, которого обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Выяснилось, что архиепископ вместе с бывшим премьер-министром Тиграном Саркисяном и Ашотом Сукиасяном владеет 33 процентной долей в зарегистрированной на Кипре офшорной компании.