Жители Аляски просят убрать статую правителя русских поселений

Группа жителей американского города Ситка на Аляске потребовала снести памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII-XIX веков, сообщил городской управляющий Джон Лич.

По его словам, статуя Баранова располагается в центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск. Памятник был подарен муниципалитету в 1989 году местными жителями, передает ТАСС.

«В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи в связи с тем, какой в нее вложен смысл», – сказал Лич.

Он уточнил, что протесты связаны со всеобщими настроениями в США. Лич отметил, что недовольные посчитали статую «оскорблением чувств коренных народов».

Решение о переносе статуи примет городской совет. В свою очередь, мэр Ситки Гэри Пэкстон предложил в качестве компромисса установить в городе памятник кому-нибудь из представителей коренных народов Аляски – тлинкитов.