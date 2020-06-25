За переболевшими COVID-19 предложили установить наблюдение

Необходимо установить длительное диспансерное наблюдение за гражданами, переболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании коллегии Министерства здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека», — сказала российский вице-премьер, отметив, что течение данного заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. При этом «мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме».

По мнению Голиковой, нужно обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими людьми, установить периодичность и объёмы медицинских обследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного заболевания.