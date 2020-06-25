За последние сутки в России выявили 6 800 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Последний раз суточный прирост числа заболевших в России был меньше 7000 человек 29 апреля — тогда выявили 5841 новый случай.

Всего в России, по официальным данным, коронавирус выявили у 620 794 человек. Общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 8781. За последние сутки зафиксированы 176 смертей — максимальное число после 19 июня, когда умер 181 заболевший. Вчера штаб сообщал о 92 летальных исходах. За сутки выздоровели 8988 пациентов (вчера — 6342). Всего с начала эпидемии выздоровели 384 152 человека.