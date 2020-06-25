Власть принесла в Новханы цветы, чистоту и работу

Ульвия Худиева, собкор 12:26

Возможностями проекта «Цветущий Апшерон», реализуемого Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) совместно с ООО Bakı Abadlıq Xidməti, на этот раз воспользовались жители поселка Новханы Апшеронского района, сообщили haqqin.az в МСБ. При участии председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова и директора ООО Bakı Abadlıq Xidməti Биннатали Гасымова семьи, проживающие в селе Новханы, для посадок у себя во дворе и вдоль своих улиц получили различные растения (лаванда, розмарин).

В целом, в рамках проекта каждой из почти 300 семей в селе Новханы планируется раздать в пределах 250-1000 саженцев деревьев и рассады цветов. Кроме того, каждой семье, получившей растения, будет ежемесячно выделяться определенная сумма денег как плата за уход за растениями. Спустя 6-12 месяцев по желанию жителей растения могут быть заменены на новые. Важность проекта, реализуемого в условиях карантина, в том, что люди, не выходя из дома, получают дополнительный доход, выращивая растения на приусадебных участках и пополняя свой бюджет. Проект «Цветущий Апшерон» нацелен, с одной стороны, на развитие сферы самозанятости, обеспечение малообеспеченных семей дополнительным доходом, поддержку семейных хозяйств. А с другой – это будет способствовать расширению территорий озеленения и развитию растениеводство.

Растения, выращиваемые в рамках проекта, используются в основном для благоустройства сел и поселков. В будущем эти растения планируется использовать в переработке и производстве различной косметической и фармацевтической продукции, а также для экспорта в качестве сырья. В рамках проекта "Цветущий Апшерон", реализуемого с начала этого года, около 800 малообеспеченным семьям, проживающим в поселках Балаханы, Зиря и Новханы, планируется раздать около 200 тысяч различных растений.