Скандал в армянской общине Ирана: Дашнак пригрозил обезглавить сторонника Пашиняна

Издание отмечает, что член «Дашнакцутюн» Вагик Кешишян опубликовал видеоматериал, в котором призывает обезглавить бизнесмена за то, что он продолжает дело «раскольника» премьера (имеется ввиду Никол Пашинян – ред.). До конкретных физических столкновений дело не дошло, но произошедшее вызвало скандал как внутри армянской общины Ирана, так и в Армении и подняло вопрос о террористической сущности дашнаков.

В армянской общине Ирана назревает раскол из-за публичного призыва члена партии «Дашнакцутюн» Вагика Кешишяна обезглавить известного предпринимателя из армянской общины. Об этом в интервью изданию 1in.am заявил редактор выходящего в свет в Иране еженедельника «Аракс» Мовсес Кешишян.

Редактор журнала отмечает, что в армянской диаспоре в 40-ые годы прошлого века в Греции, в 50-ые годы в Ливане, в 80-ые годы в Иране, затем в 90-ые годы в Армении терроризм со стороны «Дашнакцутюн» применялся как средство для нейтрализации своих противников.

«В независимой Армении и вообще в демократических условиях терроризм не что иное, как отсутствие веры в собирательную силу и волеизъявление собственного народа, как достойное осуждения явление руководствоваться групповыми решениями и интересами, пренебрегая собственным народом. С течением времени подобный стиль действия отдаляет их от нации. Создается партийная церковь, школа, надуманные школьные учебники с партийной историей, даже партийные спортивные группы, которые смешным образом из диаспоры были привнесены в Армению, обходя и игнорируя государственный институт. Однако радостно, что в последнее время появились оппоненты и в «Дашнакцутюн», и вокруг нее, которые подходят к вопросам с более здравым, конструктивным и цивилизованным подходом, что приводит к санкциям со стороны армянской элиты «Дашнакцутюн», отстранениям от партии, иногда к сведению счетов», - сказал он.

Мовсес Кешишян выразил сожаление, что руководители «Дашнакцутюн» все еще сохраняют преступное молчание в связи с инцидентом.