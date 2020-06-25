Полиция рассказала о нарушителях карантина

За нарушение правил ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Апшеронского района с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 00:00 25 июня по 00:00 26 июня 2020 года к административной ответственности привлечены 1 248 участников движения. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана.

Согласно информации, из них по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях 885 находившихся в транспортных средствах, по статье 211.2 Кодекса 363 человека - за неиспользование в такси и автобусах индивидуальных средств защиты.

В течение дня в ходе проверок на карантинных постах на границах административных территорий, где действует особый карантинный режим, возвращено 518 транспортных средств, из них 211 следовали в направлении районов, 307 автомобилей - в направлении столицы.