После парада в Москве президент Молдавии уйдет на самоизоляцию

Еще один иностранный гость парада Победы в Москве был вынужден принять меры предосторожности из-за риска заражения коронавирусом.

По возвращении в Кишинев президент Молдавии сдал тест на коронавирус, результаты которого будут известны в течение трех дней.

В эфире передачи «Президент отвечает» Додон пообещал вернуться к работе уже в понедельник, если вируса у него не найдут.

Отмечается, что тесты сдали также все члены молдавской делегации, которые находились с визитом в Москве.

Ранее сообщалось, что приехавший в Россию президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отказался от участия в параде Победы после того, как у заведующего отделом внешней политики аппарата президента и сотрудника охраны выявили коронавирус. У самого Жээнбекова коронавирус не нашли.