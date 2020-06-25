Вирусолог о новом всплеске коронавируса в Европе

Увеличение числа заболевших коронавирусом в Европе - лишь следствие ослабления противоэпидемических мер, это нельзя считать второй волной заболевания, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что европейские страны после отмены ограничительных мер наблюдают всплеск случаев заражения коронавирусом, что может вновь поставить под угрозу систему здравоохранения ряда стран.

Как отметил Альтшейт, уровень заболеваемости в большинстве стран и так еще не дошел до нуля, а считать увеличение числа заболевших с 200-300 до 400 второй волной нельзя.

"Может быть, у них есть небольшой прирост числа случаев, но это не говорит о второй волне. Просто ослабили противоэпидемические мероприятия и начало вылезать увеличенное количество. Так что говорить о второй волне пока не приходится", - заявил вирусолог.