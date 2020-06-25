Америка сходит с ума: Иисус Христос должен стать темнокожим наша корреспонденция
«Все изображения Иисуса в виде «белого европейца» надо снести, потому что это разновидность «белого шовинизма». С таким призывом обратился к своим сторонникам некий Шон Кинг, один из предводителей американских ультралевых, в недавнем прошлом представлявший кандидата в президенты Берни Сандерса на стартовом митинге в Бруклине.
Как сообщает телеканал Fox, свое мнение Кинг высказал в серии твитов на фоне масштабного вандализма против статуй и исторических памятников во время акций протеста Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Начался этот вандализм, как известно, после гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в конце мая. Вслед за этим Кинг написал, что «белый Иисус – “ложь” и назвал его «инструментом превосходства белых», благодаря которому христианство стало «оружием угнетения». Он добавил, что белые бы никогда не приняли религию от «коричневого» и высказался за удаление всех изображений «белого Иисуса, его матери-европейки и их белых друзей» — включая фрески и витражи.
На умозаключениях этого параноика, ребенка от смешанного брака (отец был белым, мать темнонокожей) можно было бы не останавливаться столь подробно, если бы не ряд обстоятельств. Многие пользователи твиттера поддержали Кинга. А те, кто не полностью разделили его позицию, отметили, что, например, в Эфиопии Христос изображен темнокожим, а на Дальнем Востоке с заметными азиатскими чертами. Но никакого протеста против удаления изображений христианского божества не было вовсе.
Как не было никакого возмущения иерархов римско-католической церкви Америки. Незадолго до этого варвары сокрушили в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе памятники святому Хуниперо Серра, монаху-францисканцу, канонизированному Папой Римским в 2015 года. «Распятое «превосходство», - пишет в своей статье главный редактор издающейся в Лос-Анджелесе русскоязычной газеты «Панорама» Евгений Левин. А церковь молчит.
А что светские власти, как они реагируют на вандализм в отношении осквернения одних исторических памятников и сноса других? В последние несколько недель борьба против памятников в Америке приобрела черты вакханалии. Первооткрывателю этой земли Христофору Колумбу где-то снесли голову, где-то свалили с постамента. Как фишки домино стали падать герои Гражданской войны, не только те, кто воевал на стороне южан. Среди них - Улисс Грант, который победил в этой войне, поставило ку-клукс-клан вне закона и начал назначать чернокожих на важные посты.
Дальше - больше. В столице страны демонтировали памятник Теодору Рузвельту, 26-му президенту страны, лауреату Нобелевской премии мира, который не мог быть рабовладельцем, потом что правил он уже после отмены рабства. В списке врагов чернокожей расы - писатель Мигель Сервантес, автор всемирно известного «Дон Кихота». Только что стало известно, что жители Аляски, где темнокожих практически нет, решили убрать памятник Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, который к угнетению рабов по определению не мог иметь никакого отношения.
В Соединенных Штатах началась война против всех памятников белым. То есть похоже, что мы имеем дело уже не со справедливой борьбой черных против угнетателей в прошлом и настоящем, но, не побоюсь этого слова - войны одной расы против другой.
Эта война идет ежедневно на улицах американских городов. Группа темнокожих подростков, как это запечатлело видео, размещенное в социальных сетях, зверски избивает своего белого сверстника. По улице бредет старушка с тележкой, наполненной продуктами. Навстречу ей черный. Поравнявшись с ней, он рассчитанным движением бьет старушку в висок и, не оборачиваясь, идет дальше. Или вот из параллельного ряда. Двое чернокожих тинэйджеров идут вдоль многочисленных лотков с яблоками. В каждом лотке они надкусывают по несколько яблок, бросают их обратно и так вдоль всего ряда.
А где же негодующая реакция большой прессы Америки, влиятельнейших газет Washington Post и New York Times? Ее нет. Газеты обсасывают малозначимые политические детали. А то что их страна слетает с катушек в ходе дикой революции потомков рабов, они не замечают. Обсуждать тему темнокожего бунта не в тренде. Это может повредить кандидату от демократов Джо Байдену.
Как сообщает та же Washington Post, 92 процента зарегистрированных темнокожих готовы поддержать Байдена на ноябрьских выборах и лишь 5 процентов отдадут голоса Трампу. А описывать свергнутые памятники героям Америки, разгромленные фешенебельные бутики на Манхеттене, убитых лебедей в городских парках, которым свернули шеи, потому что они белые, сожженные полицейские машины и заблеванные пьяными протестующими подворотни - значит подставить своего кандидата. Ведь он заявил, что последствия убийства полицейским грабителя и наркомана Флойда превзошли по своему размаху и историческому значению убийство Мартина Лютера Кинга.
В холодной гражданской войне, как некоторые аналитики уже окрестили то, что сейчас происходит в Америке, четкая поляризация на белых и черных. Кто-то может мне возразить - Байдена поддерживают и многие белые с высшим образованием. Это так. Но вот цифры по приоритетам избирателей штата Техас. Байдена поддерживают 85 процентов черных (6 - Трампа), выходцы из Латинской Америки – 62 процента (25 - Трампа). А на стороне Трампа 60 процентов белых штата, в то время как за Байдена отдадут голоса чуть больше 30 процентов.
Однако возникает вопрос: что будет делать Байден в случае победы на выборах с этой темнокожей армией? Будет ли он в состоянии пресечь ее варварство или предоставит экстремистам карт-бланш? История трагических событий в Германии и России в первой половине прошлого столетия ясно показывает, к чему это ведет попустительство толпе, у которой закипел разум возмущенный.
Впрочем, выход есть. New York Times Magazine в обширной статье считает, что есть смысл вернуться к требованию афроамериканцев о выплате им репараций за столетия рабства. Ну что ж, можно дать каждому темнокожему по миллиону долларов. Может быть, яблоки перестанут надкусывать.