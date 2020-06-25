Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 13:18

«Все изображения Иисуса в виде «белого европейца» надо снести, потому что это разновидность «белого шовинизма». С таким призывом обратился к своим сторонникам некий Шон Кинг, один из предводителей американских ультралевых, в недавнем прошлом представлявший кандидата в президенты Берни Сандерса на стартовом митинге в Бруклине.

Как сообщает телеканал Fox, свое мнение Кинг высказал в серии твитов на фоне масштабного вандализма против статуй и исторических памятников во время акций протеста Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Начался этот вандализм, как известно, после гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в конце мая. Вслед за этим Кинг написал, что «белый Иисус – “ложь” и назвал его «инструментом превосходства белых», благодаря которому христианство стало «оружием угнетения». Он добавил, что белые бы никогда не приняли религию от «коричневого» и высказался за удаление всех изображений «белого Иисуса, его матери-европейки и их белых друзей» — включая фрески и витражи. На умозаключениях этого параноика, ребенка от смешанного брака (отец был белым, мать темнонокожей) можно было бы не останавливаться столь подробно, если бы не ряд обстоятельств. Многие пользователи твиттера поддержали Кинга. А те, кто не полностью разделили его позицию, отметили, что, например, в Эфиопии Христос изображен темнокожим, а на Дальнем Востоке с заметными азиатскими чертами. Но никакого протеста против удаления изображений христианского божества не было вовсе. Как не было никакого возмущения иерархов римско-католической церкви Америки. Незадолго до этого варвары сокрушили в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе памятники святому Хуниперо Серра, монаху-францисканцу, канонизированному Папой Римским в 2015 года. «Распятое «превосходство», - пишет в своей статье главный редактор издающейся в Лос-Анджелесе русскоязычной газеты «Панорама» Евгений Левин. А церковь молчит.

А что светские власти, как они реагируют на вандализм в отношении осквернения одних исторических памятников и сноса других? В последние несколько недель борьба против памятников в Америке приобрела черты вакханалии. Первооткрывателю этой земли Христофору Колумбу где-то снесли голову, где-то свалили с постамента. Как фишки домино стали падать герои Гражданской войны, не только те, кто воевал на стороне южан. Среди них - Улисс Грант, который победил в этой войне, поставило ку-клукс-клан вне закона и начал назначать чернокожих на важные посты. Дальше - больше. В столице страны демонтировали памятник Теодору Рузвельту, 26-му президенту страны, лауреату Нобелевской премии мира, который не мог быть рабовладельцем, потом что правил он уже после отмены рабства. В списке врагов чернокожей расы - писатель Мигель Сервантес, автор всемирно известного «Дон Кихота». Только что стало известно, что жители Аляски, где темнокожих практически нет, решили убрать памятник Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, который к угнетению рабов по определению не мог иметь никакого отношения.

В Соединенных Штатах началась война против всех памятников белым. То есть похоже, что мы имеем дело уже не со справедливой борьбой черных против угнетателей в прошлом и настоящем, но, не побоюсь этого слова - войны одной расы против другой. Эта война идет ежедневно на улицах американских городов. Группа темнокожих подростков, как это запечатлело видео, размещенное в социальных сетях, зверски избивает своего белого сверстника. По улице бредет старушка с тележкой, наполненной продуктами. Навстречу ей черный. Поравнявшись с ней, он рассчитанным движением бьет старушку в висок и, не оборачиваясь, идет дальше. Или вот из параллельного ряда. Двое чернокожих тинэйджеров идут вдоль многочисленных лотков с яблоками. В каждом лотке они надкусывают по несколько яблок, бросают их обратно и так вдоль всего ряда. А где же негодующая реакция большой прессы Америки, влиятельнейших газет Washington Post и New York Times? Ее нет. Газеты обсасывают малозначимые политические детали. А то что их страна слетает с катушек в ходе дикой революции потомков рабов, они не замечают. Обсуждать тему темнокожего бунта не в тренде. Это может повредить кандидату от демократов Джо Байдену.