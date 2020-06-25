В Низаминское районное управление полиции (РУП) поступило обращение о том, что житель города Баку Назим Мусаев пропал без вести 16 июня 2020 года. При допросе Зияддина Сеидова в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании этой информации, он признался в том, что убил Н.Мусаева.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, тело Н.Мусаева было обнаружено в указанном З.Сеидовым месте, при предварительном обследовании тела с участием судмедэксперта на нем были обнаружены следы насилия.

По факту в Прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

Следствием были установлены основания для подозрения в том, что после убийства З.Сеидов закопал тело Н.Мусаева на ферме в селе Юхары Аран Бейлаганского района, поэтому З.Сеидов был задержан в качестве подозреваемого в совершении указанного преступления и привлечен к следствию.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.