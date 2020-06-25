Билл Гейтс обвинил США в провале глобальной борьбы с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс подверг резкой критике действия властей США по борьбе с пандемией коронавируса за отказ от сотрудничества с другими странами. Об этом пишет издание Daily Mail.

По мнению миллиардера, отказ Соединенных Штатов сотрудничать с другими странами привел к «вакууму» в вопросе решения глобальной проблемы. Гейтс также заметил, что Вашингтон больше пытался обвинять членов международного сообщества в распространении коронавируса, нежели сотрудничал в деле его ликвидации.

Вместе с тем Гейтс выразил надежду на то, что «к кому-то вновь вернется здравый смысл», и США возобновят сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в части борьбы не только с COVID-19, но и с полиомиелитом, оспой и малярией. В свою очередь, жена Гейтса Мелинда заявила, что в случае создания вакцины от коронавируса первыми ее должны получить медицинские работники со всего мира, а в США — афроамериканцы, коренные жители и пожилые люди.

По данным издания, Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой пожертвовали на борьбу с коронавирусом более 305 миллионов долларов.