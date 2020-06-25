Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в срочном порядке из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на индийские военные источники.

Они заявили, что Нью-Дели в кратчайшие сроки необходимо нейтрализовать угрозы со стороны стран, ускоренно модернизирующих свои военно-воздушные силы. Российское оружие лишит противника шанса в случае агрессии добиться превосходства в воздухе, считают в Индии.

В прошлому году, как пишет издание, страна уже подписала контракт на поставку С-400 и перевела в счет него около 800 миллионов долларов. Получить вооружение Индия должна была в 2021 году. Однако после визита в Россию министра обороны страны Раджнатха Сингха стало известно, что Нью-Дели рассчитывает на сокращенный срок поставки — до конца 2020 года.