По меньшей мере 107 человек были убиты ударами молний в двух индийских штатах всего за два дня, сообщает CNN.

В северном штате Уттар-Прадеш только за последние сутки по этой причине погибли 24 человека. В четверг, 25 июня, в соседнем штате Бихар молнии убили по меньшей мере 83 человека. Семьям погибших выплатят компенсации примерно в $5,3 тысячи, передает Интерфакс.

Жертвами подобных ЧП в Индии чаще всего становятся фермеры, работающие в полях во время муссонов. Май и июнь считаются самыми опасными месяцами.