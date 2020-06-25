Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 27 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 19-22, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 50-60%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, переменные осадки, местами интенсивные, возможен град. Скорость восточного ветра усилится.
Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 29-32 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 июня на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.