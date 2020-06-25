Согласно информации, Эльман Нариманов приобрел у незнакомого следствию некоего Махира партию марихуаны для ее последующей продажи. Наркотики Э.Нариманов держал у себя в квартире в Гобустане. Там он расфасовал марихуану по небольшим пакетам, один из которых 19 января этого года продал Талеху Гусейнзаде. А через несколько дней после этого Эльмана Нариманова задержали и доставили в следственное отделение Управления полиции Гарадагского района. В ходе осмотра квартиры задержанного были обнаружены многочисленные пакетики марихуаны, приготовленные для продажи. Всего из квартиры наркодилера было изъято 6 кг марихуаны и 34 г опиума.

Решением суда Гарадагского района в отношении Эльмана Нариманова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

На процессе обвиняемый заявил, что занимается продажей наркотиков три года и приобретал товар на продажу у Махира.

«Я покупал коробок марихуаны за 50 манатов. За три месяца до своего ареста я также приобрел у Махира марихуану и привез ее домой», - сказал он.

По словам Эльмана Нариманова, он хранил наркотики в кульках дома. Прибывшие полицейские обнаружили большое количество наркотиков, спрятанные в различных частях дома.

В своих показаниях Эльман Нариманов сказал, что купил найденную у него марихуану за 2 тысячи манатов. По его словам, он не продавал других видов наркотиков, кроме марихуаны, а найденный у него дома опиум принадлежит не ему.

«После того, как я продавал марихуану, встречался в центре поселке с Махиром и передавал ему деньги. Я не знаю, где он живет. Я продавал марихуану жителям поселка по пять манатов», - сказал он.

Задержанный Талех Гусейнзаде, в свою очередь, заявил, что занимается тем, что исполняет мейхану на свадьбах. Марихуану он употреблял в основном во время мероприятий.

«В течение последнего года я регулярно употреблял марихуану. Один коробок марихуаны я приобрел у Эльмана, проживающего в поселке Гобустан. Меня задержали, когда я направлялся в одно из кафе, расположенных в поселке Мушфигабад. Он признался, что купил марихуану у Эльмана Нариманова за 40 манатов.

Процесс по делу продолжается.