И украинцы не верят в коронавирус

Две трети украинцев – 66% – считают, что коронавирус COVID-19 был разработан искусственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, больше всего респондентов – каждый третий, 37% – выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или причинения вреда отдельным странам".

Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". Еще 18% респондентов верят, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% – Россию. Другие страны назывались реже.